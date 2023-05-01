UEFA’ya gideceğiz!

“Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Hükmen galibiyet konusunu da gerekli yerlere taşıyacağız”
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Kocadağ, "Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere ve Beşiktaş'ı yarışındışında görmek isteyenlereen güzel cevabı sahada verdik. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Yeter ki bu lig adaletli yönetilsin" dedi. Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesiyle ilgili ise "Buradan hem federasyon kurullarına hem de MHK'ye seslenmek istiyorum. İçinizde birazcık vicdanvarsa, birazcık adalet duygusuvarsa bu kalan 5 haftada bunusahaya yansıtırsınız. Bugün(dün) yine Beşiktaş aleyhineverilen onlarca karar var ikilimücadelelerde. Beşiktaş'ınönünü kesmeye yönelik adımlarvar. Bu adımlar başarılı olamadı. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bu konuyu biz zaten UEFA ya da neresi olursa gerekli yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. 39 bin268 kişi tribündeki yerini aldı. İstanbul'daki güzel hava da zorlu karşılaşmada tribünün keyfini artırdı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenlermüsabaka öncesi ve maç boyuncatakımlarına büyük destekte bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'A GÖNDERME
Beşiktaş Kulübü, zaferin ardından Twitter hesabından Galatasaray'a göndermeler içeren mesajlar paylaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısının 'İşte seninle bir ömür böyle' sözleri, Aboubakar fotoğrafıyla yayınlandı. Ardından G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından aslan görseliyle 'Konsantrasyon' mesajı yazmasına da kedi fotoğrafıyla göndermede bulunuldu. Amir'in, Muslera'nın da yer aldığı gol anı ise "Gülümse çekiyorum" ifadeleriyle paylaşıldı.