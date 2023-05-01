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Giriş Tarihi: 1.5.2023

UEFA’ya gideceğiz!

UEFA’ya gideceğiz!

“Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Hükmen galibiyet konusunu da gerekli yerlere taşıyacağız”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Kocadağ, "Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere ve Beşiktaş'ı yarışın dışında görmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Yeter ki bu lig adaletli yönetilsin" dedi. Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesiyle ilgili ise "Buradan hem federasyon kurullarına hem de MHK'ye seslenmek istiyorum. İçinizde birazcık vicdan varsa, birazcık adalet duygusu varsa bu kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Bugün (dün) yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var. Bu adımlar başarılı olamadı. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bu konuyu biz zaten UEFA ya da neresi olursa gerekli yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. 39 bin 268 kişi tribündeki yerini aldı. İstanbul'daki güzel hava da zorlu karşılaşmada tribünün keyfini artırdı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler müsabaka öncesi ve maç boyunca takımlarına büyük destekte bulundu.



BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'A GÖNDERME
Beşiktaş Kulübü, zaferin ardından Twitter hesabından Galatasaray'a göndermeler içeren mesajlar paylaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısının 'İşte seninle bir ömür böyle' sözleri, Aboubakar fotoğrafıyla yayınlandı. Ardından G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından aslan görseliyle 'Konsantrasyon' mesajı yazmasına da kedi fotoğrafıyla göndermede bulunuldu. Amir'in, Muslera'nın da yer aldığı gol anı ise "Gülümse çekiyorum" ifadeleriyle paylaşıldı.

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UEFA’ya gideceğiz!
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