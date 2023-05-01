UEFA’ya gideceğiz!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Kocadağ, "Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere veİki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Yeter ki bu lig adaletli yönetilsin" dedi. Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesiyle ilgili ise "Buradan hem federasyon kurullarına hem de MHK'ye seslenmek istiyorum.Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bu konuyu biz zaten UEFA ya da neresi olursa gerekli yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi.İstanbul'daki güzel hava da zorlu karşılaşmada tribünün keyfini artırdı.Beşiktaş Kulübü, zaferin ardından Twitter hesabından Galatasaray'a göndermeler içeren mesajlar paylaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısının 'İşte seninle bir ömür böyle' sözleri, Aboubakar fotoğrafıyla yayınlandı. Ardından G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından aslan görseliyle 'Konsantrasyon' mesajı yazmasına da kedi fotoğrafıyla göndermede bulunuldu. Amir'in, Muslera'nın da yer aldığı gol anı ise "Gülümse çekiyorum" ifadeleriyle paylaşıldı.