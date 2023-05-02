Bjelica çağırdı Dorukhan döndü

2 Eylül 2022’den beri sahalardan uzak olan ve İstanbul’da tedavi gören oyuncu, yeni hocasının isteğiyle Trabzon’a gelip idmana çıktı
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, planlanandan çok daha uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile sol diz çaprazbağları ve menisküsleri kopan 26 yaşındaki orta saha, hemen ameliyat edilmiş ve dönüş süresi 4 ila 5 ay arasında belirlenmişti. 12 Kasım'da ise ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez bıçakaltına yatınca sezonu kapattı. İstanbul'da tedavisini sürdüren ve bir ara milli takım ile kısa süreli idmanlara katılan Dorukhan, Trabzon'a gelmemişti. Ancak teknik direktörNenad Bjelica, hem oyuncusuylatanışmak hem de tedavi süreciniyakından takip etmek için Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine takıma dönen yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.
1+1 YIL DAHAKONTRATI VAR
Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyebilen Dorukhan, gelecek yıl da Trabzonspor'da. 2024- 25'te ise opsiyonu kullanılırsa takımda kalacak.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Bordo-mavilitakımda gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçı öncesi eksik sayısı oldukça fazla. Sakatlıkları bulunan AbdülkadirÖmür, Stefano Denswil, Edin Visca, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı veNaci Ünüvar'ın karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, Bakasetas ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.