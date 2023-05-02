Bjelica çağırdı Dorukhan döndü

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, planlanandan çok daha uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile26 yaşındaki orta saha, hemen ameliyat edilmiş ve dönüş süresi 4 ila 5 ay arasında belirlenmişti. 12 Kasım'da ise ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniylesezonu kapattı. İstanbul'da tedavisini sürdüren ve bir ara milli takım ile kısa süreli idmanlara katılan Dorukhan, Trabzon'a gelmemişti.Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine takıma dönen yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyebilen Dorukhan, gelecek yıl da Trabzonspor'da. 2024- 25'te ise opsiyonu kullanılırsa takımda kalacak.Bordo-mavilitakımda gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçı öncesi eksik sayısı oldukça fazla. Sakatlıkları bulunankarşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, Bakasetas ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.