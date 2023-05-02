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Giriş Tarihi: 2.5.2023 19:59

Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

AA
Fenerbahçe kafilesi Sivas’a geldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
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