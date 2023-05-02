Galatasaray’da Milot Rashica bilmecesi! Sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın, İngiltere Premier Lig'e yükselen Burnley'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Kosovan Football, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City'nin, Burnley ile 11 milyon Pound karşılığında anlaştığını iddia etti. Rashica'nın Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin ise bu haberlerin gerçek olmadığını belirterek "Rashica'nın hedefi öncelikle sarı-kırmızılı takımda şampiyonluk yaşamak. Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Gönlü kalmaktan yana" diye konuştu.





YENİ KÂBUS VODAFONE PARK!

1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda F.Bahçe'yi yenemeyen G.Saray, son yıllarda ezeli rekabette üstünlüğü ele geçirdi. Kadıköy'deki son 8 derbinin 3'ünü kazanan, 3'ünden beraberlikle ayrılan Aslan'ın yeni kâbusu Vodafone Park oldu. Cimbom, son 8 sezonda Kadıköy'de 12 puan toplarken, aynı süreçte Beşiktaş'tan sadece 1 puan alabildi. Siyahbeyazlılar evinde oynadığı son 8 derbinin 7'sini kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 beraberlikle yetindi