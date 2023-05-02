Joshua King Jorge Jesus’tan forma bekliyor!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 32. hafta mücadeleleri sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın şakatlığı ile büyük bir şok yaşandı. Sraı-lacivertli ekipte Norveçli golcü ise Jorge Jesus'a "hazırım" diyerek forma istedi.

KİNG FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu. Kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu. Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Michy Batshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun form grafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.