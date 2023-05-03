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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:24 Son Güncelleme: 3.5.2023 09:42

Sacha Boey futbol dünyasında ses getirdi! O listede yer aldı...

SPOR SERVİSİ
Sacha Boey futbol dünyasında ses getirdi! O listede yer aldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve performansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede yer aldı.

Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor. World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede. 22 yaşındaki Fransız Sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu, Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı. Boey dışında Fran Navarro, Kyogo Furuhashi, Mats Wieffer, Bilal El Khannouss ve Lawrence Ati-Zigi de listede.

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Sacha Boey futbol dünyasında ses getirdi! O listede yer aldı...
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