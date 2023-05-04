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Giriş Tarihi: 4.5.2023 14:38

Barcelona'dan Lionel Messi'ye çılgın teklif! Arabistan'a gitmesi tepki çekmişti...

Barcelona’dan Lionel Messi’ye çılgın teklif! Arabistan’a gitmesi tepki çekmişti...

Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain forması giyen ve teknik ekip ve yönetimden habersiz olarak Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan Lionel Messi'ye Barcelona'nın yaptığı teklif belli oldu.

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bırakmasının ardından flaş bir gelişme yaşanadı.

BARCELONA'DAN MESSİ'YE TEKLİF
Fransız devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza eski kulübü Barcelona'dan teklif geldi.

13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
SportItalia sitesinde yer alan habere göre; Katalan devi, Lionel Messi'ye PSG'de kazandığı ücretin üçte biri olan 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Haberde, Messi'ye yapılan teklifin 1 yıllık olduğu ancak 1 yıl da opsiyon eklendiği belirtildi.

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Barcelona'dan Lionel Messi'ye çılgın teklif! Arabistan'a gitmesi tepki çekmişti...
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