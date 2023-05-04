Barcelona’dan Lionel Messi’ye çılgın teklif! Arabistan’a gitmesi tepki çekmişti...

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bırakmasının ardından flaş bir gelişme yaşanadı.

BARCELONA'DAN MESSİ'YE TEKLİF

Fransız devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza eski kulübü Barcelona'dan teklif geldi.

13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

SportItalia sitesinde yer alan habere göre; Katalan devi, Lionel Messi'ye PSG'de kazandığı ücretin üçte biri olan 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Haberde, Messi'ye yapılan teklifin 1 yıllık olduğu ancak 1 yıl da opsiyon eklendiği belirtildi.