Dimitris Pelkas’tan transfer iddialarına yanıt!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas, PAOK iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ RESMİ BİR TEKLİF YAPILMADI"

Skorer'de yer alan habere göre; "PAOK'a geri dönecek misin" sorusuna yanıt veren Dimitris Pelkas, "Doğruyu söylemek gerekirse, şimdiye kadar hep beni çok istediklere yerde olmayı tercih ettim. Henüz resmi bir teklif yapılmadı.

"ŞU ANDA ÇOK ERKEN, GÖRECEĞİZ"

Şu anda çok erken, göreceğiz" şeklinde cevap verdi. Yunan ekibine geri dönmek istediğini belirten Yunan on numara şu anda böyle bir transfer görüşmesinin olmadığını dile getirdi.

"AKLIMDA HER ZAMAN PAOK FORMASI GİYMEK VAR"

"PAOK'a geri dönmek ister misin" sorusuna Dimitris Pelkas şu cevabı verdi:"Aklımda her zaman PAOK forması giymek var. Geçmişte pek çok şey başardık. Aklımda her zaman bu senaryo var. Çok iyi bir yaştayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Tanrı'ya şükürler olsun, Halkidiki'deki otelle ilgili işlerimiz de yolunda.

Babam ve annem oradaki işleri yürütüyorlar. Razvan ile baş ay önce bir sakatlık yaşadığımda beraberdik. PAOK'un fizyoterapisti Sakis Kapoulas ile tedavim vardı.

"RAZVAN LUCESCU İLE TEMASLARIMIZ OLDU"

PAOK'tan ayrılıp, Fenerbahçe'ye gittiğimi bilen tek kişi Kapoulas'tı. Bunu ona son dakikada söylemiştim ve doğru düzgün ağlayan tek kişi oydu. Sorunuza gelince, Selanik'e gelince Razvan Lucescu ile temaslarımız oldu. Henüz önemli bir şey konuşmadık. Onunla ilgili çok fazla takdir var, birlikte çalışmak isterim." (ajansspor)