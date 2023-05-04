Nantes, Mostafa Mohamed için Galatasaray ile pazarlık yapacak

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed burada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Fransız ekibi, iyi bir ivme yakalayan Mostafa Mohamed'in bonservisi için Galatasaray'la pazarlıklara başlıyor.
Nantes, 5.750 miyon Euro satın alma opsiyonu olan Mostafa Mohamed için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın oyuncudan beklentisi ise en az 5 milyon Euro. Sarı-Kırmızılıların, Mısırlı futbolcu için bu rakamın altındaki teklifleri reddedeceği belirtiliyor.
Galatasaray hem Mostafa Mohamed hem de Olimpiu Morutan'dan gelecek olan yaklaşık 10,5 milyon Euro'luk gelirle yeni sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı hedefliyor. Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla toplam 48 maça çıktı ve 11 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı. Morutan ise Serie B'de 33 lig maçında 6 gol, 7 asistlik katkı verdi. (TRT Spor)