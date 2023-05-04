Nantes, Mostafa Mohamed için Galatasaray ile pazarlık yapacak

Galatasaray hem Mostafa Mohamed hem de Olimpiu Morutan'dan gelecek olan yaklaşık 10,5 milyon Euro'luk gelirle yeni sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı hedefliyor. Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla toplam 48 maça çıktı ve 11 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı. Morutan ise Serie B'de 33 lig maçında 6 gol, 7 asistlik katkı verdi. (TRT Spor)