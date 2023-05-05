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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:21

Felipe Melo'dan Lionel Scaloni'ye sürpriz çağrı!

Felipe Melo’dan Lionel Scaloni’ye sürpriz çağrı!

Şimdilerde Fluminense forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, şimdilerde Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran eski takım arkadaşı Lionel Scaloni'ye daha önce de gündeme getirdiği konu üzerinden yeni bir çağrıda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, şimdilerde Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran eski takım arkadaşı Lionel Scaloni'ye tepkili. Daha önce de bir talep ile gündeme taşıdığı konuyu yineleyen Felipe Melo, bu kez Scaloni'den kendisini dikkat almasını bekliyor.

FELİPE MELO, SCALONI'YE SESLENMİŞTİ
Fluminense'nin tecrübeli ismi Felipe Melo, German Cano'nun milli takıma alınması konusundaki ilk çağrısını geçtiğimiz yaz aylarında yapmıştı. Arjantin'in şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası öncesinde bir çağrıda bulunan Felipe Melo, "Scaloni, German Cano'yu değerlendirmeli. Dünya Kupası; kısa, hızlı, bir aylık turnuva. Bir oyuncunun 17 veya 35 yaşında olması bir şey fark etmez. İyi bir andaysa onu almak gerekir. Önemli olan budur. Arjantin, onu milli takıma çağırmazsa bu Brezilya ve bizim için yani Fluminense için daha iyi fakat bir takım arkadaşı ve bir izleyici olarak onun bir şansı hak ettiğini söylemeliyim. O; Brezilya futbolunda sezonun en çok gol atan oyuncusu, en iyi 9'u" ifadelerini kullanmıştı.

RIVER'I DAĞITTIKTAN SONRA BİR ÇAĞRI DAHA
2023'e müthiş bir başlangıç yapan German Cano, 3 Mayıs'ta Fluminense'nin iç sahada oynadığı River Plate maçının da yıldızıydı. 5-1 ile gelen flaş galibiyete hat-trick yaparak katkı sağladı. Fluminense forması giyen Arjantinli golcü, ülkesinin takımına karşı form durumunu en net şekilde ortaya koymayı başardı.

Felipe Melo, River Plate maçı sonrası Lionel Scaloni'ye olan çağrısını yineledi. Racing'den takım arkadaşının kendisini dinlememesine yönelik sitemi de vardı. Yaptığı açıklamada Melo, "Cano, hairka goller attı ve bunu diğer maçlarda da yapmıştı. Scaloni'ye bazı önerilerde bulunmuştum ama beni tanımasına, Racing'de birlikte oynamamıza rağmen dinlemedi. Umarım dinleyebiliyordur" ifadelerini kullandı.

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Felipe Melo'dan Lionel Scaloni'ye sürpriz çağrı!
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