Fenerbahçe’nin Alex Kral için planı!

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için hamlelerini zaman kaybetmeden yapıyor.

Sarı- Lacivertli kurmaylar daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncu için düğmeye basmış durumdalar. Bonservisi Spartak Moskova'da olan Schalke 04'de kiralık olarak forma giyen Çek ön libero Alex Kral'ın menajeriyle masaya oturdu. Rus kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Alex Kral'ı en uygun koşullarda kadroya katılması için Fener yönetimi ciddi bir çaba sarf ediyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin en kısa süre içinde Rus kulübü Spartak Moskova ile de temaslara başlayacağı ifade ediliyor. (Takvim)