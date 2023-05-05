Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Alex Kral için planı!
Giriş Tarihi: 5.5.2023 12:56

Fenerbahçe'nin Alex Kral için planı!

Fenerbahçe’nin Alex Kral için planı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligde 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip; bir yandan şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde adımlar atmaya başladı. Kanarya, orta saha için Alex Kral'ı gündemine aldı.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için hamlelerini zaman kaybetmeden yapıyor.

Sarı- Lacivertli kurmaylar daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncu için düğmeye basmış durumdalar. Bonservisi Spartak Moskova'da olan Schalke 04'de kiralık olarak forma giyen Çek ön libero Alex Kral'ın menajeriyle masaya oturdu. Rus kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Alex Kral'ı en uygun koşullarda kadroya katılması için Fener yönetimi ciddi bir çaba sarf ediyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin en kısa süre içinde Rus kulübü Spartak Moskova ile de temaslara başlayacağı ifade ediliyor. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…
SON DAKİKA | Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
İYİ Partili Orhun Ertürkmen’in ‘TIR yalanı’ deşifre oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Alex Kral için planı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA