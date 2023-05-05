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Giriş Tarihi: 5.5.2023 16:00

Manchester United Wout Weghorst için kararını verdi!

Manchester United Wout Weghorst için kararını verdi!

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un İngiliz devindeki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devi yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Ara transfer sezonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'e transfer olan Wout Weghorst'un İngiliz devindeki geleceği merak edilirken İngiliz basını sıcak gelişmeyi duyurdu.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, kiralık olarak kadroya katılan Wout Weghorst'un geleceği için kararını verdi. İngiliz devi, golcü futbolcunun bonservisini almayı düşünmüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Manchester United'ın Burnley ile yağptığı anlaşmada takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Weghorst'u almak için herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

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Manchester United Wout Weghorst için kararını verdi!
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