Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den çok sert açıklama! "Asıl koalisyon sizin aranızda! Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle maç almak yok"

"BİR KOALİSYON VARSA O FENERBAHÇE-GALATASARAY ARASINDADIR"

Dursun Özbek ağabeyimdir, saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyondan söz edilecekse sizin aranızda var. Ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan durumları hakkında birlikte yürümeyi biliyorsunuz. Bunu koalisyon olarak görüyorsanız, bu birbirimize olan sevgimiz, saygımızdandır. Neden o zaman puan konusunda birlikte oldunuz? Silinmesi gereken puanlarla ilgili neden itiraz etmediniz? Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah, menfaat koalisyonu uygulamayı biliyor. 14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz.

"KARŞI KIYI' NE DEMEK OLUYOR?"

"Bize 'Karşı kıyı' diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Beşiktaş, Galatasaray da kıymetli. Sayın Dursun Bey, ekibinize söyleyin artık bu ifadeleri kullanmasınlar, gerek yok. Siz yıllarca Fenerbahçe ve Galatasaray olarak birbirlerinizin sponsorlarıyla yan yana yürüdünüz. Çok şükür ki Galatasaray ile adı anılan bir sponsorumuz olmadı, mutluyuz. Bundan sonra da Galatasaraylı sponsor olmaması için özen göstereceğiz.

Artık Süleyman Seba ve Hakkı Yeten'in adını kullanarak mevcut yöneticilere saygısızlık yaptırtmaya çalışmanız bir hedef. Bunu sürekli yapıyorsunuz, buna gerek yok. Siz onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın, biz çok şey öğrendik. Bel altı vurmamayı, kavga edeceksek yüz yüze gelmeyi, satılık troll hesaplarla aile dostlarını, çocuklarını vurmamayı çok iyi biliyoruz. Kimse şüphe etmesin.

"BU İŞ MHK İLE ÇÖZÜLEMEYECEK! TFF'NİN HİÇ Mİ SUÇU YOK"

TFF Başkanının geldiği günden bu yana Beşiktaş'a karşı olumsuz tavrı var. Başkan, Beşiktaş'a karşı olmadığını Beşiktaş camiasına ikna etmeli. TFF'nin demokratik ve tarafsız olduğunu göstermesi gerekiyor. Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir. Bu iş MHK ile çözülmeyecek. 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani... TFF Başkanımızın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama MHK başkanı göndermekle bir şeyleri yapamıyorsanız ben bu işi yapamıyorum deyip sizin gitmeniz lazımdır. Edep-adap bunu gerektirir.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLSA BİLE TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Biz hiç kimseden 5 puan falan istemiyoruz. İki kulübümüzün dışarıda kalması sonucunda bazı takımlar benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. İki takım gelsin desin, 'dışarıda oynamam gereken maçları deplasmanda oynamak istiyorum' desinler. Hodri meydan. Ben bunu kabul etmiyorum. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olsa bile tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Biz bunu daha ligin yarısında söyledik. Bunu kabul etmiyorum kardeşim. Hep haklı çıkıyorum.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE OY VERMEYECEĞİM"

Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede. MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli. Soyadımı değiştireceğim. Ahmet Nur Çebi Sonradan Haklı Çıkan diye değiştireceğim.