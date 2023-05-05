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Giriş Tarihi: 5.5.2023 12:47

Van den Boomen transfer için kararını verdi! Galatasaray'da yıldız ismi istiyordu...

Van den Boomen transfer için kararını verdi! Galatasaray’da yıldız ismi istiyordu...

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı. Orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların listesinde Branco van den Boomen yer alıyor. Toulouse'da forma giyen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Takımında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Branco van den Boomen'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, futbolcunun Toulouse ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu. Romano, van den Boomen'ın seçeneklerini açık tutmak istediğini belirtti.

Ünlü gazeteci ayrıca Galatasaray'la birlikte PSV, Olimpik Marsilya, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da oyuncuya ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

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Van den Boomen transfer için kararını verdi! Galatasaray'da yıldız ismi istiyordu...
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