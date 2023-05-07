BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a dönüyor

Henüz 21 yaşında olan genç sol bek, Beşiktaş forması ile kendisini ispatlamış ve 2022 yazında İskoçya'ya transfer olmuştu. 4 milyon Euro gibi bir bedel ile Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan, daha sonraki süreçte ise aradığını bulamamıştı.

İSKOÇYA BASINI RESMEN DUYURDU

Potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken ama İskoçya'da yeterli seviyede kendini gösteremeyen Rıdvan için İskoç basını yeni bir gelişmeyi duyurdu. 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yaz yeniden Süper Lig'e döneceği ifade edilen haberde, genç futbolcu için en ciddi adayın Beşiktaş olduğu ve transferin de büyük ihtimalle yakın zamanda gerçekleşeceği aktarıldı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

2027'ye kadar Rangers ile sözleşmesi olan Rıdvan için ilk seçenek kiralık olarak transfer olmak! Yetenekli oyuncunun öz güvenini yeniden kazanmasını isteyen İskoç devi, Beşiktaş ve Süper Lig ihtimaline oldukça sıcak yaklaşıyor. Ayrıca bu sezon 10 maça çıkan ve 487 dakika sahada kalan Rıdvan, 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak ise yetenekli oyuncu, eğer Süper Lig'de iyi bir performans gösterirse, tekrar İskoç devinin projesine dahil edilecek.