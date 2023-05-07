GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey’un yerine Hector Bellerin

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon sağ kanatta ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey'u Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi ise yıldız oyuncuyu astronomik bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak. Galatasaray'ın Boey'u satması durumunda kadrosunu yine kaliteli bir sağ kanat oyuncusu ile güçlendirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Faslı yıldızı Noussair Mazraoui ile görüşen Cimbom'da yeni aday Sporting Lizbon forması giyen Hector Bellerin... Haziran ayında boşa çıkacak olan isim, bu sezon forma giydiği 16 maçta 1 gol kaydetti.