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Giriş Tarihi: 7.5.2023 13:56

Galatasaray ile Başakşehir, ligdeki 30. randevularına çıkıyor!

AA
Galatasaray ile Başakşehir, ligdeki 30. randevularına çıkıyor!

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

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Galatasaray ile Başakşehir, ligdeki 30. randevularına çıkıyor!
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