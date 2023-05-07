Juventus, Atalanta’yı deplasmanda 2-0 yendi!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Juventus, 56. dakikada Samuel Iling Junior ile 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, Sırp forveti Dusan Vlahovic'in 90+8. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Juventus, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek, kritik bir 3 puan aldı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 66 yaptı ve dün Lazio'nun da Milan'a 2-0 yenilmesiyle 2. basamağa yükseldi.

Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Atalanta ise 4 maç aradan sonra sahadan yenik ayrıldı. Haftayı puansız kapatan Atalanta, 58 puanla 6. sırada kaldı.

Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral, yedekler arasında yer almasına karşın bu maçta görev yapmadı.