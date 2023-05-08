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Giriş Tarihi: 8.5.2023 13:45 Son Güncelleme: 8.5.2023 17:09

Galatasaray'da Adama Traore bombası! Rashica'nın yerine...

Galatasaray’da Adama Traore bombası! Rashica’nın yerine...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bugün çok kritik bir maça çıkacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanında puan bırakmasıyla iştahlanan Aslan, bugün Başakşehir'i mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Aslan, Rashica'nın takıma alınamaması halinde Adama Traore'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bugün Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.

RASHICA İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR

23. şampiyonluğunu kazanmak için büyük uğraş veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Ancak Galatasaray işi sağlama almış durumda. Rashica transferi olmazsa yönetimin B planı da hazır.

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Wolwerhampton'da forma giyen Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile temas kurdu.

Galatasaray yıldız futbolcu ile sezon başında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Yönetimi Rashica transferinde sonuç alamazsa Traore transferini bitirmeye çalışacak. (Takvim)

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Galatasaray'da Adama Traore bombası! Rashica'nın yerine...
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