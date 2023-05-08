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Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:26 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:29

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas 36 yıl sonra görevini bıraktı

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas 36 yıl sonra görevini bıraktı

Fransız ekiplerinden Lyon'da Jean-Michel Aulas başkanlık görevini bıraktı. Lyon'da 36 yıldır başkanlık görevini yürüten Jean-Michel Aulas bundan böyle kulübün onursal başkanı olacak.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1987 yılından beri kulübün başkanı olan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. Konuyla ilgili Lyon'dan resmi açıklama sabah saatlerinde geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Aulas'a teşekkür edildi. Başkanlık görevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu.

AULAS BAŞKANLIĞINDA 7 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK
Lyon, Jean-Michel Aulas'ın başkanlığı döneminde 7 sezon üst üste Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. Bu süreçte 2 kez Fransa Kupası'nı müzesine götüren Lyon; UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer kez yarı final oynadı.

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Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas 36 yıl sonra görevini bıraktı
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