Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas 36 yıl sonra görevini bıraktı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1987 yılından beri kulübün başkanı olan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. Konuyla ilgili Lyon'dan resmi açıklama sabah saatlerinde geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Aulas'a teşekkür edildi. Başkanlık görevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu.

AULAS BAŞKANLIĞINDA 7 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Lyon, Jean-Michel Aulas'ın başkanlığı döneminde 7 sezon üst üste Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. Bu süreçte 2 kez Fransa Kupası'nı müzesine götüren Lyon; UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer kez yarı final oynadı.