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Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:08

Real Madrid'de Asensio, Ceballos ve Nacho belirsizliği!

Real Madrid’de Asensio, Ceballos ve Nacho belirsizliği!

Haziran ayında Real Madrid ile sözleşmeleri sona erecek olan Marco Asensio, Dani Ceballos ve Nacho Fernandez'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Gelecek sezon kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler yapıyor. Fichajes'in haberine göre, Real Madrid'in Marco Asensio, Dani Ceballos ve Nacho Fernandez'e sözleşme teklifi yaptığı ancak oyuncuların sözleşmeyi imzalamadıkları öne sürüldü.

Ayrıca haberde Ceballos ve Nacho'nun sahada yeteri kadar süre alamadıklarını düşündükleri için Carlo Ancelotti'den forma sözü almadan mukavele imzalamakta pek istekli olmadıkları aktarıldı.

Asensio'nun ise talep ettiği rakamlar başkent ekibinin teklif ettiği rakamlarla uyuşmadığı için sözleşme imzalamadığı ancak iki taraf arasında orta yol bulunabileceği ifade edildi.

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Real Madrid'de Asensio, Ceballos ve Nacho belirsizliği!
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