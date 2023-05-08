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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Şampıyon Samsun kupasına kavuştu

Şampıyon Samsun kupasına kavuştu
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu bitime 4 hafta kala ilan eden Samsunspor, kupasını dün aldı. 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen törende konserler ve dans gösterileri de gerçekleşti. TFF'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle tasarlanan şampiyonluk kupası da ilk defa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından, Samsunspor kaptanı Osman Çelik'e verildi. Kırmızıbeyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular törenin ardından kupayla tribündeki taraftarları selamladı.

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Şampıyon Samsun kupasına kavuştu
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