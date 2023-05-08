Şampıyon Samsun kupasına kavuştu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu bitime 4 hafta kala ilan eden Samsunspor, kupasını dün aldı. 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen törende konserler ve dans gösterileri de gerçekleşti.ilk defa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından, Samsunspor kaptanı Osman Çelik'e verildi. Kırmızıbeyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular törenin ardından kupayla tribündeki taraftarları selamladı.