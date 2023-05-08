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Giriş Tarihi: 8.5.2023 09:54

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş için çarpıcı değerlendirme: "Muhalefetin de sesini kesti"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş için çarpıcı değerlendirme: Muhalefetin de sesini kesti

Son dakika Beşiktaş haberleri: Takımın başına geçtikten sonra büyük ivme kazandıran ve Beşiktaş'ı yeniden zirve yarışına dahil eden Şenol Güneş, siyah-beyazlı camiada yeniden yüzleri güldürdü. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybetmesinin ardından hem şampiyonluk hem de lig ikinciliği için şansını artırdı.

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle bambaşka bir hüviyete bürünen siyah-beyazlılarda adeta bahar havası eserken, SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan Beşiktaş'taki Şenol Güneş etkisini masaya yatırarak çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Murat Özbostan'ın değerlendirmesi şu şekilde;

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ve Şenol Güneş'siz dönemlere bakarsak arada bir uçurum olduğu gerçek. Beşiktaş yönetimi hızlı bir karar vermeyip Valerien İsmael'i göreve getirmeseydi ve geçen sezonu bir başka hocayla tamamlasaydı bugün başka bir tablo olur, Şenol Güneş ile zirveye otururdu.

Güneş'in Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarı ve yüksek puan ortalaması, camiayı da hayatta tutan bir unsur oldu. Taraftar tribüne döndü.. Eğer bu başarı olmasaydı bugün Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, muhalefetin yine hedefindeydi. Çarpık sesler bıçak gibi kesildi.. Güneş bir anlamda yönetime de kalkan oldu!

"DEVRİME İMZA ATTI"

Beşiktaş yarışın içinde, lig bitene kadar kalır.. Şampiyonluk şansı zor ama ikinci olma iddiası oldukça fazla. Oyuncuların sezon bitmesine az bir süre kala performanslarının bu kadar yükselmesi de teknik adam farkı… Beşiktaş'ta birçok oyuncu performans olarak tavan yapmış durumda. Tabii ki burada teknik kadroların, özellikle Güneş'in oyuncu motivasyonundaki ustalığının altını çizelim. Özetle; Beşiktaş, Güneş ile hem zihinsel hem fiziksel bir devrime imza attı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş için çarpıcı değerlendirme: "Muhalefetin de sesini kesti"
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