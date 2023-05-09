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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:45

Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber!

Beşiktaş’a Raul Jimenez’den kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda forvet hattına yönelen siyah beyazlılarda gündeme Meksikalı yıldız geldi. Kartal'ın ilgilendiği golcü oyuncunun birçok talibi ortaya çıktı.

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için Jimenez ismi gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı. Haberde Jimenez için Beşiktaş dışında, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı. (fotoMaç)

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Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber!
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