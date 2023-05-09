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Giriş Tarihi: 9.5.2023 13:40

Beşiktaş'ta Fabio Borini gelişmesi!

Beşiktaş’ta Fabio Borini gelişmesi!

Şenol Güneş ile başarılı bir dönem geçiren Beşiktaş, an itibarıyla Fabio Borini transferinde son aşamaya geldi ve olağanüstü bir durum olmazsa yıldız oyuncu ile önümüzdeki yaz sözleşme imzalanacak.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e imza atmadan önce bir süre kulüpsüz bile kalan Fabio Borini, an itibarıyla Beşiktaş ile görüşüyor ve olumsuz bir durum olmazsa da önümüzdeki yaz Kartal'a imza atmayı planlıyor!

TEMEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Andrea Pirlo ile birlikte kariyerinde tekrar çıkışa geçen yetenekli kanat, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor ve temel şartlarda da daha şimdiden anlaşma sağlandı.

GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'INA BORINI TRANSFERİ
Son olarak ise Şenol Güneş'in de sisteminde özellikle görmek istediği İtalyan hücumcu, taktiksel anlamda bilgili oluşuyla da deneyimli hocanın 11'indeki ilk isimlerden olacak.

SÜPER LİG'İ KASIP KAVURDU
Bu sezon harika bir performans gösteren Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile 29 maça çıktı ve 20 gol ile 9 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı. (Akşam)

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Beşiktaş'ta Fabio Borini gelişmesi!
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