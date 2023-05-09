Beşiktaş’ta Fabio Borini gelişmesi!

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e imza atmadan önce bir süre kulüpsüz bile kalan Fabio Borini, an itibarıyla Beşiktaş ile görüşüyor ve olumsuz bir durum olmazsa da önümüzdeki yaz Kartal'a imza atmayı planlıyor!

TEMEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Andrea Pirlo ile birlikte kariyerinde tekrar çıkışa geçen yetenekli kanat, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor ve temel şartlarda da daha şimdiden anlaşma sağlandı.

GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'INA BORINI TRANSFERİ

Son olarak ise Şenol Güneş'in de sisteminde özellikle görmek istediği İtalyan hücumcu, taktiksel anlamda bilgili oluşuyla da deneyimli hocanın 11'indeki ilk isimlerden olacak.

SÜPER LİG'İ KASIP KAVURDU

Bu sezon harika bir performans gösteren Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile 29 maça çıktı ve 20 gol ile 9 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı. (Akşam)