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Giriş Tarihi: 9.5.2023 13:30

PSG'de Christophe Galtier yerine Jose Mourinho geliyor! Fransız basını duyurdu...

PSG’de Christophe Galtier yerine Jose Mourinho geliyor! Fransız basını duyurdu...

PSG'de teknik direktör arayışında son noktaya gelindi. Teknik direktör Galtier'le sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan Fransız ekibinin aradığı teknik direktör belli oldu. PSG'de yeni teknik direktörün Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho olacağı ifade edildi.

Fransız ekibi PSG'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Christophe Galtier ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözle bakılırken Fransız ekibini yeni sezonda çalıştıracak teknik direktörün kesinleştiği iddia edildi.

GALTIER'IN BİLETİ KESİLDİ
Sezon başında Mauricio Pochettino'nun yerine gelen Christophe Galtier, kulübün en çok kazanmak istediği kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde istenilen başarıya ulaşamamış ve yarı final son 16 mücadelesinde Bayern Münih'e elenmişti.

PSG'nin Ligue 1'de şampiyonluğu ulaşmaya yakın olsa da Galtier'le Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan başarısızlıktan dolayı yolların ayrılması bekleniyor.

MOURINHO SESLERİ
Fransız basını RMC'nin haberine göre gelecek sezon PSG'nin başında Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho olacak. Sportif direktör Luis Campos'un Portekiz teknik adam ile konuştuğu ve gelecek sezon takımın başında olması için anlaştığı öne sürüldü.

Daha önce Lille'de beraber çalışan Campos ve Galtier arasındaki güçlü bağ sezon içerisinde zayıflarken, Campos'un Galtier'i göndereceği söylendi.

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PSG'de Christophe Galtier yerine Jose Mourinho geliyor! Fransız basını duyurdu...
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