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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:20 Son Güncelleme: 9.5.2023 12:45

Şampiyon Samsunspor'un ilk transfer Süper Lig'den! Serdar Dursun...

Şampiyon Samsunspor’un ilk transfer Süper Lig’den! Serdar Dursun...

Mutlu sona ulaşan ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçeli oyuncuya Serdar Dursun'a teklif götürme kararı aldı.

TFF 1. Lig'de Hüseyin Eroğlu komutasında müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk ipini göğüsleyen Samsunspor transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de üst sıralara oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

HEDEF SERDAR DURSUN
Transfer planlaması doğrultusunda Samsunspor, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a kanca attı. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.

SEZON BİTER BİTMEZ MASAYA OTURACAKLAR
Şu ana kadar Fenerbahçe'de 62 maçta oynayan Serdar, 19 gol, 9 asist üretti. Kadroda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi. Adana Demirspor başta olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda talibi olan Serdar'ın Samsun seçeneğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da milli golcüyü kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

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Şampiyon Samsunspor'un ilk transfer Süper Lig'den! Serdar Dursun...
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