Şenol Güneş herkesi geçti kendini aştı!

Beşiktaş, Şenol hocayla 'Güneş'li günler yaşıyor… Ekim 2022'de göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, aldığı sonuçlarla camiaya umut olurken, takımı şampiyonluk potasına sokmayı başardı. Bunu yaparken de kendini aştı. Siyah-beyazlı takımın başında ilk olarak 2015-19 arasında görev yapan ve 4 sezon içerisinde ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 154 maçta 102 galibiyet, 31 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 2.19 puan ortalaması yakalamıştı.



AVCI, YALÇIN, KARAVELİ VE İSMAEL'E FARK ATTI

Güneş'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien Ismael, puan ortalamasında hep tecrübeli hocanın gerisinde kaldı. Bu süreçte en iyi çıkışı bir lig, bir de Türkiye Kupası kazanarak yaşayan Sergen Yalçın oldu ancak 1.96'lık puan ortalaması ile Güneş'in yanına yaklaşamadı. Valerien İsmael'den koltuğu 12. haftada devralan Şenol Güneş, takımı yeniden ayağa kaldırdı. 4 Şubat'ta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçından sonra çıktığı son 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 2.30 puan ortalaması yakalayarak kendisinin de ilk dönemini aştı.





'TÜRKİYE'DE BERABERLİK KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien İsmael, Almanya'dan Merkur'e konuştu. İşte öne çıkanlar: "Türkiye'de her zaman kazanmak zorundasınız. Beraberlikler bile yetmiyordu. Almanya'da sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen teknik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp başkanları var. İngiltere, futboluna dahil olmak büyük bir olay. Mesele para değil. İngiltere futbolun ana vatanı."