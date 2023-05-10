Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Giriş Tarihi: 10.5.2023 17:11

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Angel Di Maria’dan transfer açıklaması! Galatasaray...

İsmi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Juventus-Sevilla maçı öncesi basın toplantısında konuşan Angel Di Maria, Torino temsilcisinde kalacağının sinyallerini verdi.

Juventus ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Angel Di Maria'nın kariyeriyle ilgili vereceği karar merak konusu. Adı Süper Lig devleri de dahil birçok takımla anılan Arjantinli yıldız, transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

ANGEL DI MARIA JUVENTUS'TA KALACAK MI?
Kupa 2 yarı final ilk maçında yarın Sevilla'yı ağırlayacak olan Juventus'ta Angel Di Maria basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, bir gazetecinin geleceğiyle ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi.

"Ailem de ben de burada olmaktan çok mutluyum" diyen Angel Di Maria, Juventus ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu odağının tamamen lig ve Avrupa Ligi'nde olduğunu sözlerine ekledi.

Sezon başında Juventus'a 1 yıllık imza atan Angel Di Maria, İtalyan deviyle çıktığı 34 maçta 8 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Gerçek ve sahte kahraman
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Alevi videoları yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
HDP'li isim kirli ajandayı açık etti: Belediyeler üzerinden 'Kürdistan' planı! 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyum'ları kaldıracağız' vaadinin nedeni bu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA