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Giriş Tarihi: 10.5.2023 14:04 Son Güncelleme: 10.5.2023 14:05

Bayern Münih'te Thomas Müller krizi!

Bayern Münih’te Thomas Müller krizi!

Bayern Münih'in efsanesi Thomas Müller, rotasyon oyuncusu olmak istemiyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in ona yeterli süreyi vermediğini düşünen Alman oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Bayern Münih'in altyapısından yetişen ve 2009'dan beri profesyonel olarak Alman devinde top koşturan Thomas Müller, Thomas Tuchel'in gelişiyle forma şansı bulamaz oldu. Sahada daha fazla süre almak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun rotasyon oyuncusu olmaktan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

BILD'in haberine göre, Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Müller'in eğer mevcut durum değişmezse sezon sonu insiyatif alıp farklı bir takıma gitmeyi düşündüğü aktarılırken, henüz Bayern yetkilileriyle bir görüşme yapmadığı ifade edildi.

Ayrıca haberde Alman oyuncunun Bavyera ekibinde bulunduğu dönemde değişen 11 teknik direktöre kendini kanıtlamak zorunda olmaktan bıkmış olduğu vurgulandı.

TEKLİFLER VAR
Müller henüz bir kulüple görüşmese de şu anda ABD'den gelen iki teklif olduğu ve Suudi Arabistan'dan da ilgilenen takımların bulunduğu belirtildi. Alman oyuncu kariyerini Bayern Münih'te bitirmek istese de eğer Tuchel ona güvenmiyorsa başka bir takıma gitmekten çekinmeyeceği ifade edildi.

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Bayern Münih'te Thomas Müller krizi!
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