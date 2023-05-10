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Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:00

Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Takımdan ayrıldı...

Hull City’de Dimitris Pelkas şoku! Takımdan ayrıldı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralık olarak transfer olan Dimitris Pelkas'a sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Öte yandan yunan futbolcu Hull City'den ayrıldığı kaydedildi.

Yunan ekibi PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve bu sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pelkas'a sürpriz bir takım transfer teklifi yaparken, tecrübeli futbolcu Hull City'den ayrıldığı öğrenildi.

TRANSFER SORUSUNU CEVAPLAMIŞTI
"PAOK'a geri dönecek misin" sorusuna Dimitris Pelkas, "Doğruyu söylemek gerekirse, şimdiye kadar hep beni çok istediklere yerde olmayı tercih ettim. Henüz resmi bir teklif yapılmadı. Şu anda çok erken, göreceğiz" şeklinde cevap verdi. Yunan ekibine geri dönmek istediğini belirten Yunan on numara şu anda böyle bir transfer görüşmesinin olmadığını dile getirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI, TAKIMDAN AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yunan oyuncu, Hull City'den resmen ayrıldı. Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Yunan oyuncu, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşemeye imza atmıştı. Sarı lacivertli kulübün sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Dolayısı Yunan oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek ve Pelkas serbest statüde olan bir oyuncu olacak.

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Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Takımdan ayrıldı...
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