İki füzeyle İngiltere’ye!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maç dün oynanırken Real Madrid ile Manchester City, birbirinden güzel 2 golle 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İngiliz devi topa sahip olsa da ilk gol İspanyol ekibinden geldi. Camawinga'nın pasında topla buluşanManchester City'nin çabaları ilk yarıda sonuç vermese de ikinci devrede Kevin De Bruyne sahneye çıktı. 67'de İlkay'ın asistinde yerden bir füze gönderip sonucu ilan etti: 1-1. Rövanş 17 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise bugünkarşı karşıya gelecek.