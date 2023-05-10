İki füzeyle İngiltere’ye!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maç dün oynanırken Real Madrid ile Manchester City, birbirinden güzel 2 golle 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İngiliz devi topa sahip olsa da ilk gol İspanyol ekibinden geldi. Camawinga'nın pasında topla buluşan ViniciusJunior, 36.dakikada ceza sahasıdışından sert vurarakjeneriklik bir gole imzaatıp Real Madrid'i üstünlüğetaşıdı. Manchester City'nin çabaları ilk yarıda sonuç vermese de ikinci devrede Kevin De Bruyne sahneye çıktı. 67'de İlkay'ın asistinde yerden bir füze gönderip sonucu ilan etti: 1-1. Rövanş 17 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise bugün Milan ileİnter, TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.