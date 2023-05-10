Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İki füzeyle İngiltere’ye!
Giriş Tarihi: 10.5.2023

İki füzeyle İngiltere’ye!

İki füzeyle İngiltere’ye!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maç dün oynanırken Real Madrid ile Manchester City, birbirinden güzel 2 golle 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada İngiliz devi topa sahip olsa da ilk gol İspanyol ekibinden geldi. Camawinga'nın pasında topla buluşan Vinicius Junior, 36. dakikada ceza saha dışından sert vurarak jeneriklik bir gole imza atıp Real Madrid'i üstünlüğe taşıdı. Manchester City'nin çabaları ilk yarıda sonuç vermese de ikinci devrede Kevin De Bruyne sahneye çıktı. 67'de İlkay'ın asistinde yerden bir füze gönderip sonucu ilan etti: 1-1. Rövanş 17 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise bugün Milan ile İnter, TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
İki füzeyle İngiltere’ye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA