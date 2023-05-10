Jayden Oosterwolde hayal kırıklığı yaşattı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Fenerbahçe, ocak ayında transferdeki tercihlerini defansı güçlendirmekten yana kullandı. Sol bek Jayden Oosterwolde, Parma'dan 6 milyon euroya kadroya katıldı. Fenerbahçe, 12 Ocak'tan önceki 17 lig maçında 20 gol yerken, 8 mücadelede kalesini kapatmıştı.

OOSTERWOLDE İLE LİGDE 3 MAÇ

Samet Akaydın, imzayı attıktan sonra ligdeki 14 maçın tamamında görev yaptı. 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Oosterwolde ise ligde sadece 3 karşılaşmada 84 dakika sahada kalabildi.

Jorge Jesus, bu kadar yüksek yatırım yapılmasına rağmen Hollandalı oyuncuyu, 'takıma yeterince katkı vermediği' gerekçesiyle sürekli kulübede bırakıyor.

SAVUNMA ZAFİYETİNE ÇÖZÜM BULUNAMADI

Ara transfer döneminde yapılan 10 milyon euroluk savunma takviyesi, işlerin daha kötüye gitmesine neden oldu. 12 Ocak'tan sonra Fenerbahçe, 14 mücadelede kalesinde 18 gol gördü. Jorge Jesus'un öğrencilerinin gol yemediği tek maç ise 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Konyaspor'a karşı 4-0 kazanılan mücadeleydi.