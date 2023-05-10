Sergio Busquets sezon sonu Barcelona’dan ayrılıyor

İspanya futbolu ve Barcelona'nın önemli isimlerinden biri olan Sergio Busquets, bu yaz döneminde sözleşmesinin bitimiyle beraber sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan tecrübeli oyuncu bu ayrılığın kolay olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bu rozeti takabilmek benim için bir onurdur. Benim için gurur kaynağı oldu ama her şeyin bir sonu olmalı. Bunun kolay bir karar olmadığını ancak zamanın geldiğini biliyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese, takıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."