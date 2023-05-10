Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı sayısıyla ilgili flaş açıklama! "Hedefimiz..."
Giriş Tarihi: 10.5.2023 16:04

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı sayısıyla ilgili flaş açıklama! "Hedefimiz..."

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yabancı sayısıyla ilgili flaş açıklama! Hedefimiz...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cuma günü açıklanacak olan yeni yabancı sayısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için bugün Mersin'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükekşi, SABAH Gazetesi muhabiri Yasemin Yıldırım'ın "Bugün gazetelerde yabancı sayısının 14 olacağına ve 11'inin de sahada yer alacağına dair bir haber yansıdı. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"TASLAKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili oluşturulan taslaklar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Büyükekşi, "Öyle bir şey yok. Biz cuma günü son Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz bir takım taslaklar var. Ben özellikle spor basınına buradan şunu seslenmek istiyorum. Lütfen bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itimat etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi." dedi.

AZ ALKMAAR'DAN ÖRNEK VERDİ

Altyapılarla ilgili olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan örnek veren TFF Başkanı, "Ben sadece şunu söylersem belki daha iyi, açıklayıcı bir bilgi olur. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar'ı ziyaret ettik. AZ Alkmaar'ın altyapı direktörü bana "Bizim şu anda oynayan kadronun içerisinde yüzde 49 altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu var ama hedefimiz 51" dedi. 'Yüzde 49, 51 çok yakın' dedim. 'Yok, ilk 11'de yüzde 51 yapmak istiyoruz' dedi. Ve 'Biz zengin bir kulüp değiliz. Biz her yıl 10 milyon Euro, veya 2 yılda 20 milyon Euro'luk oyuncu satmalıyız yoksa ayakta kalamayız. Biz zengin bir ülke değiliz' dedi." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Gerçek ve sahte kahraman
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
HDP'li isim kirli ajandayı açık etti: Belediyeler üzerinden 'Kürdistan' planı! 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyum'ları kaldıracağız' vaadinin nedeni bu mu?
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı sayısıyla ilgili flaş açıklama! "Hedefimiz..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA