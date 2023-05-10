Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı sayısıyla ilgili flaş açıklama! "Hedefimiz..."

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için bugün Mersin'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlamlı karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükekşi, SABAH Gazetesi muhabiri Yasemin Yıldırım'ın "Bugün gazetelerde yabancı sayısının 14 olacağına ve 11'inin de sahada yer alacağına dair bir haber yansıdı. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"TASLAKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili oluşturulan taslaklar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Büyükekşi, "Öyle bir şey yok. Biz cuma günü son Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz bir takım taslaklar var. Ben özellikle spor basınına buradan şunu seslenmek istiyorum. Lütfen bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itimat etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi." dedi.

AZ ALKMAAR'DAN ÖRNEK VERDİ

Altyapılarla ilgili olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan örnek veren TFF Başkanı, "Ben sadece şunu söylersem belki daha iyi, açıklayıcı bir bilgi olur. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar'ı ziyaret ettik. AZ Alkmaar'ın altyapı direktörü bana "Bizim şu anda oynayan kadronun içerisinde yüzde 49 altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu var ama hedefimiz 51" dedi. 'Yüzde 49, 51 çok yakın' dedim. 'Yok, ilk 11'de yüzde 51 yapmak istiyoruz' dedi. Ve 'Biz zengin bir kulüp değiliz. Biz her yıl 10 milyon Euro, veya 2 yılda 20 milyon Euro'luk oyuncu satmalıyız yoksa ayakta kalamayız. Biz zengin bir ülke değiliz' dedi." ifadelerini kullandı.