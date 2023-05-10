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Giriş Tarihi: 10.5.2023 22:41 Son Güncelleme: 10.5.2023 22:50

Valerien Ismael, Championship ekibi Watford'un başına geçti

Valerien Ismael, Championship ekibi Watford’un başına geçti

Valerien Ismael, Championship ekibi Watford'un yeni teknik direktörü oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, 11. hafta Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

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Valerien Ismael, Championship ekibi Watford'un başına geçti
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