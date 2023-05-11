Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye komik teklif!
Giriş Tarihi: 11.5.2023 14:31 Son Güncelleme: 11.5.2023 14:32

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye komik teklif!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde’ye komik teklif!

Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro karşılığında Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde için Twente'den "komik" bir teklif geldi.

Fenerbahçe, Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamış ancak Hollandalı oyuncunun performansı çok düşük kalmıştı.

TWENTE TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe'nin önemli yatırımına, Twente'den teklif geldi. Ancak Hollanda ekibi sadece 1.5 milyon Euro önerdi. Kanarya, oyuncuyu alırken çok daha yüksek rakamlara satmayı planlıyordu. Sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı düşük bulduğu öğrenildi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ'te önemli açıklamalar: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Benim de İnce’ye bir çağrım var
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor
CHP'den küçük esnafa darbe! Dışarıdan gelen talimatla düzenlemeyi AYM'ye taşıdı
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde'ye komik teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA