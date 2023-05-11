FENERBAHÇE HABERLERİ: Jayden Oosterwolde’ye komik teklif!

Fenerbahçe, Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamış ancak Hollandalı oyuncunun performansı çok düşük kalmıştı.

TWENTE TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe'nin önemli yatırımına, Twente'den teklif geldi. Ancak Hollanda ekibi sadece 1.5 milyon Euro önerdi. Kanarya, oyuncuyu alırken çok daha yüksek rakamlara satmayı planlıyordu. Sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı düşük bulduğu öğrenildi. (Takvim)