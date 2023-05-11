Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’ye Japon golcü! Kyogo Furuhashi için çalışmalar başladı...

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Celtic forması giyen Kyogo Furuhashi oldu.

Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'nin Japon yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

5.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maçta 30 gole imza attı. Yıldız oyuncu 5 de asist üretti. Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.