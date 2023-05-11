Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Borini transferi zora girdi!

Beşiktaş'ın Fabio Borini transferinde yaşanan gelişmeler siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.

Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi için Başkan Ahmet Nur Çebi'yi rahatsız etti.

Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı. Şu durumda görüşmeler rafa kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.

Fatih Karagümrük'te bu sezon 29 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol, 8 asistlik performans sergiledi.