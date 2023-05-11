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Giriş Tarihi: 11.5.2023 23:15 Son Güncelleme: 11.5.2023 23:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar! "Belgesel gibi açıklayacağız..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan bomba açıklamalar! Belgesel gibi açıklayacağız...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seriyi 3-0'a taşıdı ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri...

"Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübü. Her branşta tepeye oynuyoruz. Kupa hayırlı uğurlu olsun. Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı ve Vakıfbank da inanılmaz işler yapıyorlar."

"Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor."

"Türkiye Kupası şu an elimizdeki hedef. Ligde her şey bitmiş değil. Şunu da unutmayalım. Bu ülkede çok konuşulan hatalar TFF, MHK kim olursa olsun çoğunlukla bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Lehine olan takım malum takım. Bu gerçek."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar! "Belgesel gibi açıklayacağız..."
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