Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar! "Belgesel gibi açıklayacağız..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Ali Koç'un sözleri...
"Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübü. Her branşta tepeye oynuyoruz. Kupa hayırlı uğurlu olsun. Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı ve Vakıfbank da inanılmaz işler yapıyorlar."
"Türkiye Kupası şu an elimizdeki hedef. Ligde her şey bitmiş değil. Şunu da unutmayalım. Bu ülkede çok konuşulan hatalar TFF, MHK kim olursa olsun çoğunlukla bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Lehine olan takım malum takım. Bu gerçek."