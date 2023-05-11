Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba açıklamalar! "Belgesel gibi açıklayacağız..."

"Türkiye Kupası şu an elimizdeki hedef. Ligde her şey bitmiş değil. Şunu da unutmayalım. Bu ülkede çok konuşulan hatalar TFF, MHK kim olursa olsun çoğunlukla bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Lehine olan takım malum takım. Bu gerçek."