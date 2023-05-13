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Giriş Tarihi: 13.5.2023 13:58

Beşiktaş'ta Romain Saiss denklemi!

Beşiktaş’ta Romain Saiss denklemi!

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan deneyimli stoper Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in Romain Saiss kararı bekleniyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor. Deneyimli teknik adamın savunmaya özellikle Premier Lig'den bir oyuncu istediği biliniyor ve bu kapsamda arayışlar sürüyor. Ancak sezon başında Premier Lig'den gelen ve 1.8 milyon Euro yıllık ücret kazanan Romain Saiss'in durumu bu bölgeye yapılacak transferi doğrudan etkileyebilir.

AYRILMA İHTİMALİ VAR
Saiss'in yüksek yıllık ücreti yedek kalma ihtimalini düşürüyor ve Beşiktaş planlarını oyuncunun ayrılığına göre yapıyor. Ancak sağ stopere yapılacak sağlam bir takviyenin yanında sol stoperde oynayan Saiss'in de ayrılma ihtimali Şenol Güneş'i düşündürüyor.

GİTMEZSE SADECE SAĞA
Deneyimli teknik adam Saiss'in kalmasını isterse Beşiktaş sağ stopere isim yapmış bir oyuncu alarak savunmadaki sorunları çözmeyi hedefliyor. Ancak Saiss'e gelecek teklifler de oyuncunun geleceğini belirleyecek. Şu an için Beşiktaş-Saiss ilişkisinde tam bir belirsizlik hakim. Premier Lig'den talipleri bulunan Faslı stoperin geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği kaydedildi. (Fanatik)

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Beşiktaş'ta Romain Saiss denklemi!
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