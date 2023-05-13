Braga’dan Bruma hamlesi! Fenerbahçe kadroya bile almadı...

Ara transferde gittiği Portekiz ekibinde çıkışa geçen ve ligde 13 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yapan hücum oyuncusunun bonservisi için taraflar masaya oturacak. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha kiralık olarak uzatma hakkını elinde bulunduran Braga, 2 milyon Euro ile kapıyı çaldı. F.Bahçe ise 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Bruma için 5 milyon Euro talep etti.