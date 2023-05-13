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Giriş Tarihi: 13.5.2023 09:14

Braga'dan Bruma hamlesi! Fenerbahçe kadroya bile almadı...

SPOR SERVİSİ
Braga’dan Bruma hamlesi! Fenerbahçe kadroya bile almadı...

F.Bahçe'nin 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ancak kadroya bile almadığı Bruma'ya şimdi de Braga talip oldu.

Ara transferde gittiği Portekiz ekibinde çıkışa geçen ve ligde 13 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yapan hücum oyuncusunun bonservisi için taraflar masaya oturacak. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha kiralık olarak uzatma hakkını elinde bulunduran Braga, 2 milyon Euro ile kapıyı çaldı. F.Bahçe ise 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Bruma için 5 milyon Euro talep etti.

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Braga'dan Bruma hamlesi! Fenerbahçe kadroya bile almadı...
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