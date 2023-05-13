Bright Osayi Samuel’e İngiltere kapısı kapandı!

İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, Ada kulüplerinin takibinde. Nijeryalı oyuncunun adı Bournemouth ile anılırken beklenen çıkışı yapamaması sonrasında İngilizler de frene bastı. Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilen 25 yaşındaki oyuncunun, performansı sonrası hayalleri de şimdilik durakladı.