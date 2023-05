Gerçekten Galatasaraylı mısın!

Bir üyenin "Liseye başlarken başka takımı tutuyordum, artık G.Saraylıyım" savunması kâr etmedi. Üyelik başvurusu kabul görmedi

10 bin 741 aktif üyesi bulunan Galatasaray Spor Kulübü'ne her sene üyelik için binlerce talep geliyor. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde Dursun Özbek'in 'başkan kontenjanından' kulübe üye olurken, ortalama her sene 400 kişi Galatasaray çatısı altına giriyor. A Grubu'ndaki Galatasaray Lisesi mezunları, bu üyelerin önemli kısmını oluşturuyor. B Grubu başkan kontenjanı, C Grubu eski sporcular, D Grubu üyelerin eş ve çocukları, E Grubu ise Galatasaray Lisesi dışından üye adaylarını kapsıyor.

TEK TEK İNCELENİYOR

Geçen dönemde Galatasaray Lisesi mezunu 270'e yakın kişi üyelik başvurusunda bulundu. Sicil Kurulu, her başvuruyu tek tek inceleyerek Lise mezunlarının gerçekten Galatasaray taraftarı olup olmadığını araştırdı. 3 kişinin başka takımları tuttuğu belirlendi ve üyelik başvurusu reddedildi. Hatta bir başvuru sahibi, Galatasaray Lisesi'ni kazandığı zaman başka takıma gönül verdiği ancak artık Galatasaraylı olduğu yönünde ifade verse de başvurusu reddedildi.





UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM

G.Saray ile yardım kuruluşu Stelp arasında depremzedelere destek için 1 milyon Euro'luk anlaşma yapıldı. Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Stelp ile G.Saray arasında depremzedelere yardım amaçlı iş birliği anlaşması imzalandı. İlk etapta 1 milyon Euro'luk destek ile başlayacak proje ile birlikte bölgeye destek olunacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Bölgenin ihtiyaçları üç ayda bitmez. 250 konut yapacağız. 10 tane de okul sözü verdim. Galatasaray Spor Kulübü bir şeye söz verdiğinde yapar. Bu felaketi unutmayalım, unutturmayalım. Depremzede çocukları bölgeden almış ve İstanbul'a Riva'ya getirmişler. Bütün kulüplere çağrı yapıldı ve "A Takım oyuncularından bazılarını getirin, karma maç yapalım. Çocuklara moral olsun' denildi. 'Gelmeyiz' mi diyecektik? Bakü'ye de gittik, yüklü hasılat getirisi oldu. Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız" diye konuştu.



VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YAPTIM!

Başkan Dursun Özbek, Hatayspor ile oynamak istediklerini de söyledi: "Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz. TFF'de Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Ben de 'Sporcu olması önemli değil, birilerini bul ve Hatayspor forması giydir. Bölge insanına moral olsun' diye konuştum."