Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Ceyhun Gülselam gönül aldı
Giriş Tarihi: 14.5.2023 17:11

Altay'da Ceyhun Gülselam gönül aldı

Altay’da Ceyhun Gülselam gönül aldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performans nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarlardan tepki gören Ceyhun Gülselam, son haftalardaki futboluyla tribünlerin gönlünü aldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performans nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarlardan tepki gören Ceyhun Gülselam, son haftalardaki futboluyla tribünlerin gönlünü aldı. Ligde 8'inci haftada iç sahada 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan 35 yaşındaki tecrübeli ön liberoya sahip çıkan Başkan Ayhan Dündar, "Ceyhun bizim değerli bir oyuncumuz. İnişli çıkışlı grafik olabilir, hata yapabilir. Ceyhun en güvendiğimiz, takıma en çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz isimlerden biri. Sahip çıkmak gerekiyor" mesajı vermişti.

Bu sezon ilk golünü 19'uncu haftada Tuzlaspor deplasmanında 3'üncü dakikada kafayla atan Ceyhun, takımını 1-0 öne geçirirken, Altay müsabakayı 4-2 kaybetti. İzmir'de 30'uncu haftada oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında takımının son golünü kaydeden deneyimli oyuncu, 3-1'lik galibiyeti sigortaladı. Son olarak iç sahada 3-0 zaferle sonuçlanan Denizlispor randevusunda 7'nci dakikada rakip fileleri sarsarak alkış toplayan Ceyhun, 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oy kullanmama cezası 2023 YSK bilgileri: 14 Mayıs 2023 Genel Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
AK Parti MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023! Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul AK Parti Milletvekili adayları kimler?
SON DAKİKA: Seçim sonuçları açıklanıyor! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
Bugün seçim günü AVM'ler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Sonuçların Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum
Bugün seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Ceyhun Gülselam gönül aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA