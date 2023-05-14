Beşiktaş gözünü Luis Chavez’e dikti!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal yeni sezonda Şenol Güneş'in de isteğiyle bir 6 numara transferi yapacak.

Bu mevki için Angers'de oynayan Batista Mendy ve Köln'de forma giyen Ellyes Skhiri ile görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son aday ise Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da forması giyen Luis Chavez... 27 yaşındaki Meksikalı ön libero ile ilgilendiği belirtilen Siyah-Beyazlılar'ın Meksikalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı belirtildi. (Takvim)