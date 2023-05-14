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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:36

Beşiktaş gözünü Luis Chavez'e dikti!

Beşiktaş gözünü Luis Chavez’e dikti!

Ön libero arayan Beşiktaş’ın gündemine son olarak Meksika ekibi Pachuca’da forma giyen Luis Chavez geldi. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki yıldız ön libero için kısa süre içinde Meksika ekibi ile temaslara başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal yeni sezonda Şenol Güneş'in de isteğiyle bir 6 numara transferi yapacak.

Bu mevki için Angers'de oynayan Batista Mendy ve Köln'de forma giyen Ellyes Skhiri ile görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son aday ise Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da forması giyen Luis Chavez... 27 yaşındaki Meksikalı ön libero ile ilgilendiği belirtilen Siyah-Beyazlılar'ın Meksikalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı belirtildi. (Takvim)

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Beşiktaş gözünü Luis Chavez'e dikti!
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