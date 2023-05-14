Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması! "Bu ay sonunda..."

F.Bahçe ile Enner Valencia cephesi arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas'tan konuyla ilgili açıklama geldi. "Seçeneklerimiz arasında F.Bahçe de var" diyen Vargas, şunları söyledi: "Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle F.Bahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız."