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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:52 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:53

Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması! "Bu ay sonunda..."

SPOR SERVİSİ
Enner Valencia’nın menajerinden transfer açıklaması! Bu ay sonunda...

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen ve en iyi sezonunu geçiren Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Yıldız ismin menajeri Gonzalo Vargas, "Valencia için en iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz" diye konuştu.

F.Bahçe ile Enner Valencia cephesi arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas'tan konuyla ilgili açıklama geldi. "Seçeneklerimiz arasında F.Bahçe de var" diyen Vargas, şunları söyledi: "Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle F.Bahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız."

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Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması! "Bu ay sonunda..."
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