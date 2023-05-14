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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:33

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Wendell ...

Galatasaray’dan Portekiz çıkarması! Wendell ...

Sezon sonunda Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Porto’nun 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wendell için harekete geçti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon sol kanada transfer yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Aslan sol kanat için listesine yeni bir isim daha ekledi. Cimbom, Portekiz devi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki Wendell ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi. Sol bek transferi için listesinde birbirinden ünlü yıldızlar olan Galatasaray'ın sezon bitiminde Wendell için Porto'nun kapısını çalması bekleniyor. (Takvim)

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Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Wendell ...
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