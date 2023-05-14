Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Giriş Tarihi: 14.5.2023 18:52

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

İHA
Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Lider Manchester City ile Premier Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Ligin 36. haftasında Everton ile Manchester City, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi.

Konuk ekip mücadelenin 37. dakikasında İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Erling Halaand ile bir gol daha bulan Manchester, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Manchester ekibinde 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan attığı golle farkı 3'e çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca, Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 85'e yükseltirken, Everton da 32 puanla 17. sırada kaldı. Manchester önümüzdeki hafta Chelsea'yi konuk edecek. Everton ise Wolverhampton deplasmanına çıkacak.

İLKAY'DAN 2 GOL, 1 ASİST
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, son haftalarda takımını sırtlamaya devam ediyor. İlkay, Everton deplasmanında 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta oynadıkları Leeds United mücadelesinde de rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oy kullanmama cezası 2023: 14 Mayıs seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama para cezası ne kadar, kaç TL?
AK Parti milletvekili adayları tam liste: 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri AK Parti milletvekili adayları isim listesi yayında!
SON DAKİKA: Seçim sonuçları açıklanıyor! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
Bugün seçim günü AVM'ler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti!
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Bugün seçim günü marketler açık mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır hale getirildi
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA