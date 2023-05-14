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Giriş Tarihi: 14.5.2023 15:26

Miguel Crespo'ya İspanya'dan talip! Mallorca ile Atletico Madrid...

Miguel Crespo’ya İspanya’dan talip! Mallorca ile Atletico Madrid...

Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan Mallorca ile Atletico Madrid'in talip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Jorge Jesus'un fazla forma şansı vermediği oyuncu için İspanya'dan 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.

İSPANYA'DAN TALİPLER VAR
Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO
LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, kontratı 2024'te bitecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalacakları öğrenildi. Crespo için Fener'in yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi. (Fanatik)

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Miguel Crespo'ya İspanya'dan talip! Mallorca ile Atletico Madrid...
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